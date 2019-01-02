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Трамп: «шатдаун» может продолжаться длительное время

Richard B. Levine/imago stock&people/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент Соединённых Штатов ответил на вопросы представителей прессы о «шатдауне». Дональд Трамп сказал, что сокращение работы некоторых государственных учреждений будет продолжаться «столько, сколько нужно».

Эта ситуация может остаться на прежнем уровне на долгое время, передаёт его слова РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что верхняя и нижняя палаты Конгресса США в ходе очередного заседания отказались предпринимать шаги для того, чтобы положить конец «шатдауну», который длится уже больше недели.


#дональдтрамп #шатдаун
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