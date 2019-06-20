Трамп: сбитый Ираном дрон находился в международном пространстве
Антон Касс
20:05, 20 июня 2019
https://static.news.ru/photo/cdd9a0f6-937e-11e9-a0bc-fa163e074e61_1024.jpgФото: Ron Sachs/Global Look Press
Американский беспилотник не нарушал воздушных границ Ирана, что задокументировано. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
По словам главы Белого дома, беспилотный аппарат находился в международном воздушном пространстве, что «научно задокументировано». При этом он не исключил, что иранские военные могли сбить американский дрон по ошибке.
Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, собираются ли США наносить удар по Ирану.