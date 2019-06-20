https://static.news.ru/photo/cdd9a0f6-937e-11e9-a0bc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Американский беспилотник не нарушал воздушных границ Ирана, что задокументировано. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, беспилотный аппарат находился в международном воздушном пространстве, что «научно задокументировано». При этом он не исключил, что иранские военные могли сбить американский дрон по ошибке.

Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, собираются ли США наносить удар по Ирану.

Вы скоро узнаете, — цитирует Трампа Reuters .

Как писал News.ru, 20 июня Корпус стражей Исламской революции сообщил, что сбил разведывательный беспилотник США. Позднее Трамп заявил, что Тегеран «сделал большую ошибку». Инцидент в очередной раз накалил ситуацию на Ближнем Востоке.