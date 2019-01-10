Трамп: режим ЧП будет несомненно введён в США

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Дональд Трамп (слева)

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о том, что несомненно введёт в стране режим чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство пограничной стены с Мексикой, если ему не удастся договориться с демократами.

«У меня есть полное право объявить чрезвычайное положение. Если успеха в переговорах с демократами не будет, то я несомненно сделаю это», — подчеркнул Трамп.

Шатдаун начался 22 декабря и затронул девять федеральных департаментов, а также другие агентства. Текущий перерыв в работе американского правительства может стать самым длинным в истории США. Для Трампа это вторая приостановка работы правительства. Первая случилась в январе 2018 года и продлилась меньше двух дней. Она также была связана со строительством стены.

Как писал News.ru, американский президент Дональд Трамп опять заявил, что США срочно нуждаются в стене или другом заграждении на американо-мексиканской границе из-за серьёзных проблем с безопасностью. Необходимость заграждения он аргументировал заботой о безопасности американцев. Стена поможет бороться с преступностью, нелегальной транспортировкой людей и наркотрафиком.