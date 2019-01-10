USD  67.0795 EUR  76.9066
GOLD1,288 $   Brent61.00 $ Bitcoin3,801.13 $
МОСКВА-10°C20:58
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Трамп: режим ЧП будет несомненно введён в США

Дональд Трамп (слева) K.C. Alfred/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп (слева)

в мире [ версия для печати ]

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о том, что несомненно введёт в стране режим чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство пограничной стены с Мексикой, если ему не удастся договориться с демократами.

«У меня есть полное право объявить чрезвычайное положение. Если успеха в переговорах с демократами не будет, то я несомненно сделаю это», — подчеркнул Трамп.

Шатдаун начался 22 декабря и затронул девять федеральных департаментов, а также другие агентства. Текущий перерыв в работе американского правительства может стать самым длинным в истории США. Для Трампа это вторая приостановка работы правительства. Первая случилась в январе 2018 года и продлилась меньше двух дней. Она также была связана со строительством стены.

Как писал News.ru, американский президент Дональд Трамп опять заявил, что США срочно нуждаются в стене или другом заграждении на американо-мексиканской границе из-за серьёзных проблем с безопасностью. Необходимость заграждения он аргументировал заботой о безопасности американцев. Стена поможет бороться с преступностью, нелегальной транспортировкой людей и наркотрафиком.


#дональдтрамп #сша #ЧП #шатдаун
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии

читайте также
Каковы последствия остановки работы ведомств США
в мире 19:12, 10 января 2019
Трамп обесточил Минфин и Госдеп
Каковы последствия остановки работы ведомств США
в мире 19:05, 10 января 2019
США намерены наращивать давление на Венесуэлу
в мире 18:39, 10 января 2019
Трамп заявил о необходимости пограничной стены
в мире 18:00, 10 января 2019
Трамп не поедет в Давос в случае сохранения «шатдауна»
в мире 17:35, 10 января 2019
Трамп рассказал о своём вежливом поведении
Лента новостей
общество 20:51
ЕСПЧ принял иски экипажа «Норда» против Украины
спорт 20:50
Теннисист предложил болельщице билет на свой матч
общество 20:46
ВВС готова ответить на претензии Роскомнадзора
в мире 20:40
Cуд перенёс рассмотрение дела капитана «Норда»
спорт 20:35
Моуринью отказался от работы в Португалии
Другие новости
в мире 20:40
Cуд перенёс рассмотрение дела капитана «Норда»
в мире 20:26
Lufthansa стала крупнейшим авиаперевозчиком Европы
в мире 19:57
Украина настаивает на закупке газа на её восточной границе
в мире 19:30
Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top