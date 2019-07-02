Трамп решил не выводить полностью войска из Афганистана
Сергей Попов
09:18, 02 июля 2019
https://static.news.ru/photo/04640ee2-9c92-11e9-8577-fa163e074e61_1024.jpgПрезидент США Дональд ТрампФото: Douglas Christian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп по-прежнему намерен значительно сократить присутствие американских военных в Афганистане, но собирается оставить там часть сил для наблюдения за ситуацией.
Я бы оставил там очень сильную разведку, — заявил глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News.
Трамп пояснил, что Афганистан является страной с «множеством хороших укрытий», поэтому за ней требуется постоянная слежка.
Ранее News.ru писал, что Трамп назвал условия вывода американских войск из Афганистана. По его словам, военные США покинут страну, если её власти заключат мир с террористической группировкой «Талибан» (запрещена в России).