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Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила вылеты в Прагу с 2 июля. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Такое решение принято в ответ на аннулирование властями Чехии ранее выданных разрешений на полёты в страну.

Запланированные на 2 июля рейсы из Екатеринбурга и Жуковского пока задерживаются, информация о них будет предоставлена позднее, отмечает РБК. Пассажирам рекомендуют следить за этим на сайте компании или в группе...