https://static.news.ru/photo/4b2ad4fe-9a9a-11e9-b4ac-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

На заседании лидеров стран G29 в японской Осаке глава Белого дома Дональд Трамп оказался настолько в хорошем расположении духа, что позволил себе подшутить над наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль-Саудом.

Следуя к своему месту в зале заседаний, американец, улыбаясь, слегка потрогал за плечо сидящего к нему спиной саудита.

Бен Сальман сразу повернул голову, но никого не увидел, потому что Трамп уже к этому моменту прошёл вперёд.

После чего принц быстро обернулся в другую сторону и поймал взглядом уже отошедшего Трампа, который с улыбкой на лице кивнул бен Сальману, информирует ТАСС.

Встреча лидеров стран G20 прошла 28–29 июня в японской Осаке. Следующий саммит «Группы двадцати» пройдёт в 2020 году как раз в Саудовской Аравии.

Ранее президент России Владимир Путин на двухсторонней встрече в Осаке с канцлером Германии Ангелой Меркель помог подрастерявшейся коллеге сориентироваться, куда ей садиться, и подсказал, который час, писал News.ru.