https://static.news.ru/photo/381a5228-9a3f-11e9-bf8e-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подтвердил возможность встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне в воскресенье, 30 июня. Об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции G20 в Осаке.

Как заявил глава США, он получил от КНДР очень благоприятный ответ о возможных переговорах.

Как я понимаю, мы можем встретиться с председателем [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ыном], — цитирует американского президента ТАСС .

Как ранее писал News.ru, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с Трампом на саммите «двадцатки» в Осаке заявил о необходимости как можно скорее возобновить диалог между лидерами США и КНДР.

Накануне Трамп пригласил северокорейского лидера встретиться во время его поездки в Южную Корею. Он предложил Ким Чен Ыну провести переговоры на границе двух Корей в демилитаризованной зоне.