Президент США Дональд Трамп Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп допускает, что может изменить подход к Венесуэле.

У меня пять разных стратегий, я могу их менять в любое время,цитирует РИА Новости Трампа.

Он отметил, что в настоящее время США помогают Венесуэле «с точки зрения гуманитарной помощи».

Как писал News.ru, санкционные списки Минфина США пополнились именем сына президента Венесуэлы Николаса Мадуро — Николаса Эрнесто Мадуро Гуэрра. Мадуро полагается на своего сына Николасито и других, близких к его авторитарному режиму, для поддержания «мёртвой хватки в экономике и подавления народа Венесуэлы», заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

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