https://static.news.ru/photo/6e4a8706-9a4d-11e9-a805-fa163e074e61_1024.jpgПрезидент США Дональд Трамп Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп допускает, что может изменить подход к Венесуэле.
У меня пять разных стратегий, я могу их менять в любое время, — цитирует РИА Новости Трампа.
Он отметил, что в настоящее время США помогают Венесуэле «с точки зрения гуманитарной помощи».
Как писал News.ru, санкционные списки Минфина США пополнились именем сына президента Венесуэлы Николаса Мадуро — Николаса Эрнесто Мадуро Гуэрра. Мадуро полагается на своего сына Николасито и других, близких к его авторитарному режиму, для поддержания «мёртвой хватки в экономике и подавления народа Венесуэлы», заявил министр финансов США Стивен Мнучин.