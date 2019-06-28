Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил уверенность, что Вашингтон не введёт санкции в отношении Анкары из-за приобретения российских комплексов С-400. К такому выводу он пришёл после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на «полях» саммита G20 в Японии.

Я ранее сегодня провел переговоры с президентом Трампом. Чуть ранее он также выступал на своей итоговой пресс-конференции. Мы услышали, что санкций не будет. Мне не кажется, что было бы уместно...