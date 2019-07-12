https://static.news.ru/photo/87e43e66-a4be-11e9-b222-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп считает, что экс-вице-президент Джо Байден лидирует в рейтинге кандидатов на пост главы Белого дома, потому что так хотят Россия и Китай.

Эти парни — председатель Си и Путин ложатся спать по ночам и молятся, чтобы избрали Байдена, чтобы они смогли продолжать наживаться на нашей стране, — заявил Трамп.

Президент США отметил, что над такими «парнями», как Джозеф Байден, Си Цзиньпин смеётся и считает себя выше по статусу.

Трамп организовал в пятницу, 12 июля, встречу с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Висконсин. Его выступление транслировали американские информационные телекомпании.

Новые опросы общественного мнения демонстрируют отставание президента США Дональда Трампа на 10 процентных пунктов. Лидер рейтинга — бывший вице-президент Джозеф Байден, который баллотируется от Демократической партии. Если бы выборы, которые намечены на 2020 год, состоялись завтра, то бывший вице-президент победил бы с 53% поддержки. За Трампа готовы проголосовать 43% респондентов.

Ранее Байден заявил, что намерен продлить договор СНВ-3 (стратегических наступательных вооружений) с Россией, если он победит на президентских выборах. Российский сенатор Алексей Пушков в ответ на эти обещания отметил, что Байден резко выступал против России на конференции в Мюнхене и он наследник линии Обамы. Но эти два шага очень важны для стратегической стабильности и предотвращения войны с Ираном, писал News.ru.