https://static.news.ru/photo/efe9b82e-9aeb-11e9-a28f-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Martin H. Simon/CNPAdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в воскресенье, 30 июня.

Американский лидер отметил, что предстоящая встреча будет короткой.

Я еду в демилитаризованную зону и, насколько я понимаю, они хотят встретиться, а я бы хотел поздороваться. Это будет очень коротко, — цитирует Трампа РИА Новости .

News.ru писал о том, что во время своего визита в Южную Корею Трамп вместе со своим коллегой Мун Чже Ином посетит демилитаризованную зону на границе страны с КНДР. В официальном расписании американского лидера говорится, что он пробудет там порядка 15 минут.

Ранее первый замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи сообщила о том, что Пхеньян положительно оценивает приглашение Трампа. Однако она отметила, что официального предложения от американской стороны ещё не было.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встречались два раза. Первый саммит двух стран прошёл в Сингапуре летом 2018 года. Он оказался наиболее продуктивным: стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Вторая встреча состоялась в Ханое 27 февраля этого года. Они обсуждали вопрос денуклеаризации Корейского полуострова, но не достигли договорённостей.