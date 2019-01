Трамп снова поставил на место сторонников импичмента

Президент США Дональд Трамп резко высказался по поводу импичмента. Политик назвал подобные инициативы со стороны демократов нелепостью.

How do you impeach a president who has won perhaps the greatest election of all time, done nothing wrong (no Collusion with Russia, it was the Dems that Colluded), had the most successful first two years of any president, and is the most popular Republican in party history 93%?