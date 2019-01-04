Трамп снова поставил на место сторонников импичмента

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Президент США Дональд Трамп (в центре)

Президент США Дональд Трамп резко высказался по поводу импичмента. Политик назвал подобные инициативы со стороны демократов нелепостью.

«Каким образом возможно выдвинуть импичмент президенту, который выиграл, может быть, наиболее значительные за всё время выборы, не сделал ничего противозаконного (не участвовал в сговоре с Россией, а демократы участвовали)?» — написал глава Белого дома в своём Twitter.

How do you impeach a president who has won perhaps the greatest election of all time, done nothing wrong (no Collusion with Russia, it was the Dems that Colluded), had the most successful first two years of any president, and is the most popular Republican in party history 93%? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 января 2019 г.

Глава государства считает себя самым популярным республиканцем в истории партии с рейтингом 93% и уверен в эффективности своей работы в последние два года на посту лидера Соединённых Штатов.

Ранее News.ru сообщал о резолюции конгрессмена от штата Калифорния Брэда Шермана. Демократ намерен выдвинуть на рассмотрение в Палату представителей предложение об импичменте президента США.