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Трамп снова поставил на место сторонников импичмента

Президент США Дональд Трамп (в центре) Al Drago/CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп (в центре)

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп резко высказался по поводу импичмента. Политик назвал подобные инициативы со стороны демократов нелепостью.

«Каким образом возможно выдвинуть импичмент президенту, который выиграл, может быть, наиболее значительные за всё время выборы, не сделал ничего противозаконного (не участвовал в сговоре с Россией, а демократы участвовали)?» — написал глава Белого дома в своём Twitter.

Глава государства считает себя самым популярным республиканцем в истории партии с рейтингом 93% и уверен в эффективности своей работы в последние два года на посту лидера Соединённых Штатов.

Ранее News.ru сообщал о резолюции конгрессмена от штата Калифорния Брэда Шермана. Демократ намерен выдвинуть на рассмотрение в Палату представителей предложение об импичменте президента США.


#сша #Трамп
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