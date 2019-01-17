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Дональд Трамп

Американский лидер Дональд Трамп подготовил доклад, в котором сообщил о «беспрецедентном вооружении» России, чтобы отвлечь граждан США и Конгресс от внутренних проблем, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

По его словам, противники американского лидера смогут использовать непростую ситуацию в Штатах для запуска процедуры импичмента президента.

«В этих условиях для него важно ещё раз заявить, запугать всех "российской угрозой"», — пояснил генерал ФСБ, которого цитирует РИА Новости.

Сенатор также добавил, что Соединённые Штаты пытаются обосновать свой выход из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) новым российским оружием. При этом он напомнил, что РФ будет использовать вооружение только для обороны, хотя американские власти и подталкивают РФ к гонке вооружений.

Ранее News.ru писал, что неумелый внутриполитический популизм и неудачи во внешней политике настроили против главы Штатов не только представителей американского истеблишмента, но и традиционно лояльный ему электорат — выходцев из глубинки. На повестке дня всерьёз стоит вопрос об импичменте действующего президента, но, учитывая сложность процедуры, даже при самом негативном сценарии — обнародовании доказательств связи окружения Трампа с Москвой — он, скорее всего, досидит в президентском кресле до конца срока.