Трамп примет участие в Давосском форуме

Американский лидер Дональд Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
«Как вы знаете, ВЭФ пройдёт в Давосе (Швейцария) с 22 по 25 января. Президент будет присутствовать на нём, как и в прошлом году», — цитирует ТАСС представителя администрации США.
Ранее News.ru писал, что официальная делегация правительства России поедет в Давос и поучаствует в работе Всемирного экономического форума. Её состав будет определён позднее. Организаторы сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов. В частности, на мероприятие собираются предприниматели Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Андрей Костин.