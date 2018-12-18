Трамп примет участие в Давосском форуме

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Дональд Трамп (в центре)

Американский лидер Дональд Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Как вы знаете, ВЭФ пройдёт в Давосе (Швейцария) с 22 по 25 января. Президент будет присутствовать на нём, как и в прошлом году», — цитирует ТАСС представителя администрации США.

Ранее News.ru писал, что официальная делегация правительства России поедет в Давос и поучаствует в работе Всемирного экономического форума. Её состав будет определён позднее. Организаторы сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов. В частности, на мероприятие собираются предприниматели Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Андрей Костин.