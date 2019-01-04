Трамп пригрозил ввести режим чрезвычайного положения

https://news.ru/storage/news/43abd1672e5df961b43342c1bf47816d/15b24929-f83f-461e-bf76-7e95663eb52a_850.jpg Martin H. Simon/CNP/AdMedia/Global Look Press

Специальная рабочая группа соберётся 5−6 января, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Она будет решать вопрос охраны государственной границы США.

Глава государства сам определил состав группы, сказал он после встречи с лидерами Демократической партии. Выступление президента транслировал телеканал CNN.

Он не стал уточнять список людей, которые войдут в состав группы, и насколько это решение способно помочь в восстановлении работы правительства.

Также Дональд Трамп не исключил, что может объявить в стране режим чрезвычайного положения, сообщает РИА Новости. Тогда стена на границе с Мексикой, по его словам, будет построена «очень быстро».

Как писал News.ru ранее, Трамп в очередной раз возложил на Демократическую партию ответственность за временную приостановку финансирования работы государственных учреждений. Глава Белого дома утверждает, что их действия продиктованы исключительно политическими мотивами. По его мнению, происходящее напрямую связано с президентскими выборами 2020 года.