Трамп пригрозил остановить работу кабмина на годы

https://news.ru/storage/news/00d14c34c191b3999175919343e2bcee/f25e80a8-6aae-4cb2-8eeb-b3c4c8f7b37d_850.jpg Chris Kleponis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп

Приостановка работы федерального правительства Соединённых Штатов может продлиться несколько месяцев или даже лет, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с представителями Демократической партии в Белом доме.

Как пояснил лидер демократов в Сенате Чак Шумер, президенту заявили о необходимости восстановить работу кабмина. В свою очередь глава государства не дал никаких чётких ответов, отметив лишь, что американское правительство может не функционировать ещё долгое время, передаёт ТАСС.

Как писал News.ru ранее, Трамп в очередной раз возложил на Демократическую партию ответственность за временную приостановку финансирования работы государственных учреждений. Глава Белого дома утверждает, что их действия продиктованы исключительно политическими мотивами. По его мнению, происходящее напрямую связано с президентскими выборами 2020 года.