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Чрезвычайно высокую цену заплатит Иран, если решится на военные авантюры против США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Мы ради них же самих надеемся, что они не сделают ничего глупого. Если же они это сделают, то заплатят такую цену, которую никто никогда не платил, — цитирует Трампа ТАСС .

Как писал News.ru, ранее глава Белого дома заявил, что универсальный десантный корабль ВМС США Boxer в Ормузском проливе сбил беспилотный летательный аппарат Ирана, который приблизился к нему.

В Тегеране сообщили, что понятия не имеют об инциденте, а затем Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) опубликовал видео, снятое БПЛА над кораблём Boxer.