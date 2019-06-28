https://static.news.ru/photo/34c0d698-9afc-11e9-87e7-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вертолёт американского корпуса морской пехоты, на борту которого находится глава США Дональд Трамп, прибыл в демилитаризованную зону Корейского полуострова.

Об этом сообщает ТАСС . Отмечается, что Трамп совместно с главой Южной Кореи осмотрел позиции КНДР на границе двух Корей с наблюдательного пункта. Пребывание американского президента в демилитаризованной зоне ограничено 15-ю минутами. Южнокорейское телевидение ведёт прямую трансляцию.

Воздушное судно с президентом США вылетело из Сеула в 8:04 по московскому времени (14:04 по местному). Переговоры американского лидера и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына запланированы на 8:30 по московскому времени. На них ожидается присутствие главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

В воскресенье, 30 июня, Мун Чжэ Ин заявил, что лидеры КНДР и США впервые окажутся лицом к лицу в пограничном пункте Пханмунджом и совершат рукопожатие.

Как ранее писал News.ru, Дональд Трамп отметил, что встреча будет очень короткой. По его словам, КНДР хотят встречи, а глава США хочет поздороваться с северокорейской стороной.