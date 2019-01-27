Трамп прекратил шатдаун ради мексиканской стены

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Президент США Дональд Трамп возобновил работу правительства после согласия демократов построить стену на границе с Мексикой.

Единственной преградой реализации проекта был бюджетный кризис, заявил исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни.

По его словам, большинство демократов признали своё поражение в войне с Трампом по этому вопросу, но не могли сотрудничать с Белым домом, пока закрыта часть государственных ведомств.

Аналитики оценили ущерб экономике США от шатдауна в $6 млрд. По данным специалистов, несмотря на то, что шатдаун закончился, небольшое соглашение на Капитолийском холме, скорее всего, отразится на уверенности бизнеса и настроениях на финансовых рынках, сообщал News.ru