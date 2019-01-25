Трамп хочет восстановить работу правительства на три недели

https://news.ru/storage/news/a541daa657cd1a7ae79f814f55b5db4d/6e013490-039a-4927-854f-c1f49888f0e5_850.jpg Yuri Gripas/Global Look Press

Американский лидер собирается предложить Демократической партии принять временный бюджет для возобновления работы федерального правительства на три недели, но без выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источник в администрации.

Пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс заявила, что Трамп планирует выступить с официальным заявлением в Белом доме в 13:30 по местному времени (21:30 мск). Она добавила, что президент будет говорить о шатдауне.

Шатдаун в США начался 22 декабря и затронул девять федеральных департаментов, а также другие агентства. Правительственный кризис вызван разногласиями политических сил по поводу строительства стены на границе с Мексикой.

Как ранее писал News.ru, в Сенате США прошло голосование по законопроекту о прекращении шатдауна. Документ на рассмотрение сенаторов внёс президент США Дональд Трамп. Законопроект по преодолению финансового кризиса не набрал 60 голосов, необходимых для продолжения его рассмотрения.