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Трамп хочет восстановить работу правительства на три недели

Yuri Gripas/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Американский лидер собирается предложить Демократической партии принять временный бюджет для возобновления работы федерального правительства на три недели, но без выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой. 

Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источник в администрации.

Пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс заявила, что Трамп планирует выступить с официальным заявлением в Белом доме в 13:30 по местному времени (21:30 мск). Она добавила, что президент будет говорить о шатдауне.

Шатдаун в США начался 22 декабря и затронул девять федеральных департаментов, а также другие агентства. Правительственный кризис вызван разногласиями политических сил по поводу строительства стены на границе с Мексикой.

Как ранее писал News.ru, в Сенате США прошло голосование по законопроекту о прекращении шатдауна. Документ на рассмотрение сенаторов внёс президент США Дональд Трамп. Законопроект по преодолению финансового кризиса не набрал 60 голосов, необходимых для продолжения его рассмотрения.


#дональдтрамп #сша #шатдаун
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