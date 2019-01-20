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Трамп предложил план по завершению шатдауна

Jeff Widener/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл вынесет в ближайшие дни на голосование предложение Белого дома по выходу из бюджетного кризиса и завершению связанной с ним приостановки деятельности федеральных органов (шатдауна). Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Компромисс, который Трамп предлагает демократам, подразумевает выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой в обмен на принятие закона, на три года продлевающего защиту от депортации мигрантам, «нелегально» ввезённым родителями в страну, а также гарантирующий защиту от депортации для людей со статусом временно защищённых лиц, передаёт ТАСС.

Говоря о границе с Мексикой, Трамп заявил, что он хочет выступает за «стратегическое развёртывание физического барьера или стены», передаёт РИА Новости.

«Это не сооружение из бетона длиной в 2000 миль (более 3000 км. — News.ru) от моря до моря. Это стальные барьеры в местах особого приоритета», — заявил Трамп, добавив, что в 2019 году он просит добавить не более 230 миль (370 км) заграждения.

По его словам, республиканцы в Сенате готовы на следующей неделе рассмотреть меры по преодолению бюджетного кризиса.

Из-за споров о бюджете около четверти министерств США и федеральных ведомств закрыты на протяжении почти месяца. Трамп отказывается подписывать любой бюджетный закон без $5,7 млрд на погранохрану и стену, конгрессмены-демократы отказываются выделять эти средства.

Как сообщал ранее News.ru, Трамп собирается экстренно обратиться к населению США. Свою речь он посвятит шатдауну и ситуации на границе с Мексикой. Также Трамп сравнил себя с Авраамом Линкольном. Глава американского государства согласился с публицистом Ньютом Гингричем, заявившим, что никого из лидеров так жёстко не критиковали в СМИ со времён освободителя рабов.


#сша #Трамп #шатдаун
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