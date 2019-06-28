Американские СМИ жёстко раскритиковали поведение президента США Дональда Трампа на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным на встрече саммита G20 в японской Осаке.
Как пишет Miami Herald, лидеры сверхдержав держались «как старые друзья». А американский президент, вместо того чтобы вести со своим визави сдержанно и серьёзно, источал неподдельное дружелюбие.
Особый всплеск негодования у заокеанских журналистов вызвала саркастическая шутка Трампа в отношении выкрикивающих наперебой вопросы корреспондентов американского президентского пула о якобы вмешательстве Москвы в выборы в США в 2016 году.
Глава Белого дома за время короткого появления перед прессой успел кинуть российскому коллеге фразу:
Избавься от них (журналистов. — News.ru). Фейковые новости — это классный термин. У вас в России нет этой проблемы, а у нас есть, — цитирует Трампа «Газета.ру».
В ответ президент России Владимир Путин согласился со своим коллегой и сказал, что в его стране есть такая проблема.
Ранее Путин и глава Белого дома провели встречу на саммите G20 в Осаке. Во время переговоров российский лидер пригласил Трампа в Россию на торжества по случаю празднования 75-летия окончания Великой Отечественной войны, писал News.ru.