Президент США Дональд Трамп оценил ход торговых переговоров с Китаем. По его словам, пока процесс можно назвать положительным.
Стороны проводят 12 раунд консультаций по вопросам урегулирования торговых споров. От США в них принимает участие юрист Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, передаёт
Ранее несколько китайских компаний обратились к властям государства с просьбой освободить от импортных пошлин сельскохозяйственную продукцию из США. Этот шаг рассматривается как реализация договорённостей главы КНР Си Цзиньпина и американского президента Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке, писал News.ru.