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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провёл переговоры со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром, в ходе которых пообещал не допустить после Brexit появления пограничной и таможенной инфраструктуры на британо-ирландской границе.

По данным канцелярии главы британского правительства, Джонсон заверил, что при любых сценариях власти будут придерживаться своих обязательств по соблюдению Белфастского соглашения, а также не допустит «физических проверок или физической инфраструктуры...