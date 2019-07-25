Фото: Andrew Harrer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал дело возбуждённое Национальным антикоррупционным бюро Украины по факту злоупотреблений чиновников при строительстве велосипедно-пешеходного моста в столице. По словам градоначальника, ему таким образом пытаются «испортить репутацию».

Мост стал объектом политической борьбы, потому что он людям нравится, потому что он делает Киев гораздо красивее. Как можно украсть деньги, когда они лежат на счету Киевского городского совета?... Чтобы...