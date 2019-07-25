Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поздравил украинского лидера Владимира Зеленского с победой партии «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную раду.
В свою очередь украинский президент поблагодарил главу Белого дома «за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию». Кроме того, они договорились обсудить взаимодействие двух стран во время будущего визита Зеленского в Вашингтон, передаёт
Как ранее писал News.ru, Зеленского обидело поздравление российского лидера Владимира Путина в адрес нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, уверен телеведущий Владимир Соловьёв.