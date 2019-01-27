Трамп намерен построить стену без одобрения конгресса

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Президент США Дональд Трамп собирается построить стену на границе с Мексикой, даже если конгресс не выделит необходимых для этого денег. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни.

«Трамп готов сделать всё, чтобы обеспечить безопасность границы», — заявил Малвэни в интервью телеканалу Fox News.

Он подчеркнул, что американский лидер не хочет прекращать работу правительства во избежание режима чрезвычайного положения.

Ранее президент США Дональд Трамп дал резкую оценку позиции членов конгресса от Демократической партии, которые отказываются выделять деньги на строительство стены на границе с Мексикой.

26 января Дональд Трамп подписал законопроект о финансировании правительства США. Работа правительства будет восстановлена до 15 февраля. Статьи о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой в законопроекте по-прежнему нет. Однако отступать Трамп не намерен: пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уже заявила, что работы по возведению барьера начнутся через три недели, писал News.ru.