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Трамп похвалил себя за предотвращение войны с КНДР

Al Drago/ ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил во время заседания в Белом доме, что считает своей заслугой проведение встречи в июне прошлого года с лидером КНДР. Если бы не эти переговоры, Азия не избежала бы тотальной войны, искренне уверен американский лидер.

Глава Белого дома отметил, что уже определился со временем проведения второго саммита США — КНДР: он состоится в «не столько отдаленном будущем». Слова лидера государства растиражировали журналисты его пресс-пула.

Также он добавил, что получил от Ким Чен Ына «замечательное письмо» и даже хотел бы поделиться посланием северокорейского лидера со СМИ. Но это уже шутка, пояснил глава Белого дома.

Ранее News.ru сообщал, что Трамп готов в любой момент встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Так американский президент ответил на слова корейского главы государства, прозвучавшие в новогоднем поздравлении.


#дональдтрамп #кндр #сша
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