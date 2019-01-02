Трамп похвалил себя за предотвращение войны с КНДР

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил во время заседания в Белом доме, что считает своей заслугой проведение встречи в июне прошлого года с лидером КНДР. Если бы не эти переговоры, Азия не избежала бы тотальной войны, искренне уверен американский лидер.
Глава Белого дома отметил, что уже определился со временем проведения второго саммита США — КНДР: он состоится в «не столько отдаленном будущем». Слова лидера государства растиражировали журналисты его пресс-пула.
Также он добавил, что получил от Ким Чен Ына «замечательное письмо» и даже хотел бы поделиться посланием северокорейского лидера со СМИ. Но это уже шутка, пояснил глава Белого дома.
Ранее News.ru сообщал, что Трамп готов в любой момент встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Так американский президент ответил на слова корейского главы государства, прозвучавшие в новогоднем поздравлении.