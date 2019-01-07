Трамп посетит американо-мексиканскую границу

https://news.ru/storage/news/bd60bb142f2eadfe49a295ccbcb7ca7c/33d039ce-0075-4c26-8022-e4a4a9863a04_850.jpg Daren Fentiman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен посетить американо-мексиканскую границу 10 января.

«Президент Дональд Трамп отправится на южную границу в четверг, чтобы встретиться с теми, кто находится на передовых позициях национальной безопасности и гуманитарного кризиса», — написала она в Twitter.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп раскрыл план по выводу войск США из Сирии. Соединённые Штаты Америки будут выводить свои войска из Сирии по ранее намеченному плану. При этом борьба с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещенной в РФ) будет продолжена.