Предложение помочь с тушением пожаров в Сибири, которое президент США Дональд Трамп сделал своему российскому коллеге Владимиру Путину в ходе телефонного разговора, выглядело как минимум неожиданно. В условиях набирающей темпы предвыборной борьбы за кресло президента в США главе Белого дома меньше всего полезны внезапные инициативы на российском направлении. Подброшенная им идея в этом контексте выглядит смелой провокацией демократического лагеря и, если вдуматься, серьёзным противоречием в «климатической» повестке.

Западные СМИ со ссылкой на экологов обращают внимание на то, что масштабы пожаров в этом году достигли исключительного уровня. Это, как отмечает CBS News, что может иметь долгосрочные последствия для окружающей среды.

Лесные пожары в восточной части страны давно перестали быть локальной проблемой, — говорится в заявлении российского отделения Greenpeace. — Это превратилось в экологическую катастрофу с последствиями для всей страны.

Большинство пожаров бушуют в отдалённых или недоступных местах. Власти принимают решение о их тушении только в том случае, если предполагаемый ущерб превысил стоимость операции. Петиция, запущенная неделю назад и призывающая власти сделать больше для борьбы с пожарами, собрала более 800 000 подписей, пишет The Guardian.

Летние пожары распространены в России, но в этом году они распространились дальше, чем обычно. По данным национального отделения Greenpeace, в этом году было уничтожено почти 12 миллионов гектаров леса, что привело к значительным выбросам CO2 и снижению будущей способности леса поглощать углекислый газ. Правительство объявило чрезвычайное положение в пяти из регионах в ответ на пожары, которые, по словам экспертов, вызваны сочетанием рекордно высоких температур в некоторых районах, грозовых штормов и сильных ветров, сообщает Financial Times. Гигантские потоки дыма были видны в некоторых городах, включая Новосибирск — третий по величине в России. Люди в наиболее пострадавших регионах говорят, что солнце блокируется дымом и становится всё труднее дышать.Несмотря на заявления Путина о том, что ситуация решается военными, неясно, обладает ли российское правительство инфраструктурой для борьбы с такими сильными пожарами в таких отдаленных регионах, задаётся вопросом британский таблоид Daily Mail.

US President Donald Trump, in phone talks with Vladimir Putin, offered assistance to Moscow in fighting wildfires in Siberia. The Russian president viewed Trump's offer as a sign that fully-fledged bilateral relations could be restored in the future

https://t.co/IUDFt5s6F3 pic.twitter.com/oe3YDbhEyg — Russia in USA (@RusEmbUSA) July 31, 2019

В дополнение к лесным пожарам, замечает Newsweek, некоторые районы Сибири в последние недели также пострадали от сильного наводнения, которое подвергло риску «экологической катастрофы» самое старое и глубокое озеро в мире — Байкал.

Однако речь не только о России. В связи с тем, что пожары охватывают большую площадь, экологи предупреждают о рисках ускорения таяния арктических льдов, указывает United Press International. Некоторые ученые опубликовали спутниковые снимки NASA, на которых видны облака дыма, достигающие арктических районов. Дополнительная проблема, связанная с пожарами, заключается в том, что падающая на лёд сажа уменьшает отражательную способность. Ученые обеспокоены тем, что сажа и пепел будут откладываться на льду по всей Арктике, в результате чего лёд будет поглощать больше солнечной энергии и быстрее таять.

Подобного масштаба стихии не наблюдалось с тех пор, как спутники «научились» делать снимки земной поверхности с высоким разрешением. Западные исследователи называют события этого года «беспрецедентными», потому что пожары «зацепили» не только Сибирь, но также Аляску и Гренландию. В атмосферу выбрасывается рекордное количество CO2. В Greenpeace сопоставляют эти показатели с объёмом выбросов, которые производят мегаполисы. Эксперт по торфяным пожарам в Имперском колледже Лондона Гильермо Рейн в разговоре с The Economist назвал ситуацию этим летом «безумной». В исследовательской среде совсем не исключают, что рекордный сезон пожаров стал возможен благодаря стремительным темпам изменений климата. А за столь резкие погодные перемены человечество, конечно, может отдельно поблагодарить Дональда Трампа.

Американский лидер является известным скептиком и критиком тех, кто говорит о разрушительных последствиях изменений глобального климата. С этим связан отказ США поддерживать Парижские соглашения, которые предполагают достаточную долю контроля над парниковыми выбросами. Не исключено, что в администрации есть люди, которые прекрасно отдают себе отчёт в том, чем грозит равнодушие к экологическим проблемам, однако нетрудно догадаться, что президент США слушает только самого себя и Fox News. В интервью телеканалу ITV Трамп сослался на то, что раньше использовался термин «глобальное потепление», который не «сработал», тогда после этого появился термин «климатические изменения». Теперь, по мнению Трампа, это называют «погодными катаклизмами», потому что с этой терминологией нельзя ошибиться. После звонка Путину не исключено, что в адрес американского лидера посыплются обвинения в непоследовательности.