Западные СМИ со ссылкой на экологов обращают внимание на то, что масштабы пожаров в этом году достигли исключительного уровня. Это, как отмечает CBS News, что может иметь долгосрочные последствия для окружающей среды.

Большинство пожаров бушуют в отдалённых или недоступных местах. Власти принимают решение о их тушении только в том случае, если предполагаемый ущерб превысил стоимость операции. Петиция, запущенная неделю назад и призывающая власти сделать больше для борьбы с пожарами, собрала более 800 000 подписей, пишет The Guardian.

Летние пожары распространены в России, но в этом году они распространились дальше, чем обычно. По данным национального отделения Greenpeace, в этом году было уничтожено почти 12 миллионов гектаров леса, что привело к значительным выбросам CO2 и снижению будущей способности леса поглощать углекислый газ. Правительство объявило чрезвычайное положение в пяти из регионах в ответ на пожары, которые, по словам экспертов, вызваны сочетанием рекордно высоких температур в некоторых районах, грозовых штормов и сильных ветров, сообщает Financial Times. Гигантские потоки дыма были видны в некоторых городах, включая Новосибирск — третий по величине в России. Люди в наиболее пострадавших регионах говорят, что солнце блокируется дымом и становится всё труднее дышать.Несмотря на заявления Путина о том, что ситуация решается военными, неясно, обладает ли российское правительство инфраструктурой для борьбы с такими сильными пожарами в таких отдаленных регионах, задаётся вопросом британский таблоид Daily Mail.