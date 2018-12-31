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Трамп похвалил себя за операцию в Сирии

Дональд Трамп White House/Global Look Press

Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы стать национальным героем за действия, которые американские власти предпринимают в САР.

«Если кто-нибудь, кроме Дональда Трампа, сделал бы то, что я сделал в Сирии, где господствовал беспредел ИГ (террористическая организация, запрещённая в РФ. — Ред.), когда я стал президентом, он бы стал национальным героем», — написал лидер Штатов в своём микроблоге в Twitter.

По его словам, «ИГ в основном исчезло», а Соединённые Штаты медленно высылают войска обратно домой, в то же время сражаясь с остатками террористов.

Ранее News.ru писал о том, что сенатор Линдси Грэм решил доказать Трампу необходимость оставить часть войск в Сирии. По его мнению, необходимо убедиться, что «Исламское государство» (запрещено в России) никогда больше не вернётся в республику.


#сша #Трамп #сирия
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