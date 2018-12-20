Трамп подписал законопроект о сельском хозяйстве

Президент США Дональд Трамп сообщил о подписании законопроекта о сельском хозяйстве. Бюджет составит $867 на период с 2019 по 2028 годы.
Новость о подписании документа американский лидер сопроводил видеозаписью, где он поёт, облачённый в костюм фермера.
Farm Bill signing in 15 minutes! #Emmys #TBT pic.twitter.com/KtSS17xvIn— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 декабря 2018 г.
Ранее News.ru писал, что Трамп не будет подписывать законопроект о временном бюджете. Своё решение он аргументирует спором о финансировании безопасности на границе. Глава государства должен подписать принятый сенаторами законопроект до 21 декабря, поскольку в противном случае федеральные учреждения приостановят работу из-за отсутствия финансирования.