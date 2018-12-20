Трамп подписал законопроект о сельском хозяйстве

https://news.ru/storage/news/ac1ae4f23c7640cf97e9eb54fe17a37f/8e9d56b2-71b9-4231-9db9-a88d2ae45323_850.jpg Olivier Douliery/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сообщил о подписании законопроекта о сельском хозяйстве. Бюджет составит $867 на период с 2019 по 2028 годы.

Новость о подписании документа американский лидер сопроводил видеозаписью, где он поёт, облачённый в костюм фермера.

Ранее News.ru писал, что Трамп не будет подписывать законопроект о временном бюджете. Своё решение он аргументирует спором о финансировании безопасности на границе. Глава государства должен подписать принятый сенаторами законопроект до 21 декабря, поскольку в противном случае федеральные учреждения приостановят работу из-за отсутствия финансирования.