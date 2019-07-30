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Глава США Дональд Трамп направил в Стокгольм своего спецпредставителя по делам заложников Роберта О'Брайена на судебные слушания по делу задержанного за драку рэпера A$AP Rocky.

Президент попросил меня поехать сюда, чтобы помочь американским гражданам. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее вернуть их домой, — цитирует О'Брайена газета Aftonbladet .

Ранее News.ru сообщал, что первое слушание по делу рэпера A$AP Rocky началось 30 июля в окружном суде Стокгольма. Оно проходит в зале заседаний с усиленной безопасностью.

Судебные заседания завершатся 2 августа. Поддержать музыканта прилетела его мать. В первый день заслушают показания рэпера и пострадавшего, который намерен добиться компенсации в размере 139 700 крон (около $1400).

Большинство экспертов склоняется к тому, что суд ограничится условным наказанием рэпера, которое не влечёт за собой реального лишения свободы.

Музыканта задержали в шведской столице 3 июля после уличной потасовки. Вместе с ним в полицию были доставлены ещё три человека из его окружения. Их обвинили в «нападении разной степени тяжести». 25 июля прокуратура предъявила им обвинения. После чего Трамп заявил, что разочарован действиями премьер-министра королевства Стефана Лёвена. В свою очередь тот заявил, что шведское правительство заявило, что не может и не будет вмешиваться в ситуацию с арестом рэпера.