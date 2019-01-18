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Трамп отменил поездку в Давос делегации США из-за шатдауна

Olivier Douliery/CNP/AdMedia/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Делегация администрации США не поедет в швейцарский Давос из-за приостановки работы федеральных ведомств. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Президент Трамп отменил поездку делегации на Всемирный экономический форум в Давосе в Швейцарии», — цитирует Сандерс РИА Новости.

Ранее представитель Белого дома заверял журналистов, что визит делегации США на форум в Давосе состоится.

Как писал News.ru, 10 января свой визит в Давос отменил президент США Дональд Трамп. До этого он заявлял, что не поедет на Всемирный экономический форум, если не будет преодолён бюджетный кризис и не восстановится полная работа правительства. Также Трамп отложил заграничную поездку спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси из-за шатдауна.


#сша #Трамп #ОТМЕНА #Швейцария #давос #шатдаун
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