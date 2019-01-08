Трамп откажется от введения ЧС на границе с Мексикой

https://news.ru/storage/news/33966d53116b0ff25472181ed14b74fc/ffc0994c-398a-4700-9f1c-54086d28985c_850.jpg SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп не намерен объявлять режим ЧС на границе с Мексикой. Американский лидер обратится к нации 8 января (в 5 утра 9 января по московскому времени).

Глава Белого дома разъяснит, что происходит в правительстве и предложит пути решения конфликта. Как рассказал вице-президент США Майк Пенс, Трамп расскажет о гуманитарном кризисе и проблемах в сфере безопасности на южной границе, объяснит необходимость строительства стены и предоставления пограничной службе США дополнительных ресурсов.

Часть федеральных министерств США сократила работу в декабре 2018 года из-за отсутствия утверждённого Конгрессом финансирования. Трамп требует добавить к бюджету деньги на повышение безопасности на границе с Мексикой. Демократы выступают против.

Ранее News.ru писал, что текущий перерыв в работе американского правительства вошёл в тройку самых долгих в истории страны.