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Трамп откажется от введения ЧС на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп не намерен объявлять режим ЧС на границе с Мексикой. Американский лидер обратится к нации 8 января (в 5 утра 9 января по московскому времени).

Глава Белого дома разъяснит, что происходит в правительстве и предложит пути решения конфликта. Как рассказал вице-президент США Майк Пенс, Трамп расскажет о гуманитарном кризисе и проблемах в сфере безопасности на южной границе, объяснит необходимость строительства стены и предоставления пограничной службе США дополнительных ресурсов.

Часть федеральных министерств США сократила работу в декабре 2018 года из-за отсутствия утверждённого Конгрессом финансирования. Трамп требует добавить к бюджету деньги на повышение безопасности на границе с Мексикой. Демократы выступают против.

Ранее News.ru писал, что текущий перерыв в работе американского правительства вошёл в тройку самых долгих в истории страны.


#дональдтрамп #МЕКСИКА #граница
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