Трамп отказался подписывать временный бюджет

https://news.ru/storage/news/720df83c513ee6af6f01b49e03110cf3/dce20541-bb7d-4c73-921c-a3bb65a33b88_850.jpg Martin H. Simon/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп

Американский лидер Дональд Трамп не будет подписывать законопроект о временном бюджете. Своё решение он аргументирует спором о финансировании безопасности на границе, заявила пресс-секретарь президента Сара Сандерс.

«На данный момент президент не хочет продвигаться дальше без пограничной безопасности, включая строительство стальных заграждений или стены. Президент продолжает изучать варианты в его распоряжении», — сказала представитель главы государства, которую цитирует РИА Новости.

Как писал News.ru, президент Соединённых Штатов должен подписать принятый сенаторами законопроект до 21 декабря, поскольку в противном случае федеральные учреждения приостановят работу из-за отсутствия финансирования. В принятом бюджете не учтены $5 млрд, которые президент США требовал на строительство стены с Мексикой.