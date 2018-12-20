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Трамп отказался подписывать временный бюджет

Президент США Дональд Трамп Martin H. Simon/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Американский лидер Дональд Трамп не будет подписывать законопроект о временном бюджете. Своё решение он аргументирует спором о финансировании безопасности на границе, заявила пресс-секретарь президента Сара Сандерс.

«На данный момент президент не хочет продвигаться дальше без пограничной безопасности, включая строительство стальных заграждений или стены. Президент продолжает изучать варианты в его распоряжении», — сказала представитель главы государства, которую цитирует РИА Новости.

Как писал News.ru, президент Соединённых Штатов должен подписать принятый сенаторами законопроект до 21 декабря, поскольку в противном случае федеральные учреждения приостановят работу из-за отсутствия финансирования. В принятом бюджете не учтены $5 млрд, которые президент США требовал на строительство стены с Мексикой.


#сша #Трамп
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