Трамп отказался подписывать временный бюджет

Американский лидер Дональд Трамп не будет подписывать законопроект о временном бюджете. Своё решение он аргументирует спором о финансировании безопасности на границе, заявила пресс-секретарь президента Сара Сандерс.
«На данный момент президент не хочет продвигаться дальше без пограничной безопасности, включая строительство стальных заграждений или стены. Президент продолжает изучать варианты в его распоряжении», — сказала представитель главы государства, которую цитирует РИА Новости.
Как писал News.ru, президент Соединённых Штатов должен подписать принятый сенаторами законопроект до 21 декабря, поскольку в противном случае федеральные учреждения приостановят работу из-за отсутствия финансирования. В принятом бюджете не учтены $5 млрд, которые президент США требовал на строительство стены с Мексикой.