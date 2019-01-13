USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,636.25 $
МОСКВА-6°C11:29
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Трамп опроверг сокрытие деталей встреч с Путиным

Дональд Трамп Chris Kleponis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп заявил, что не скрывал деталей встреч с российским лидером Владимиром Путиным.

«У меня были такие беседы, какие были у любого президента США. У нас была отличная беседа. Мы говорили об Израиле, об обеспечении безопасности Израиля, о многих других вещах. Я ничего не скрываю», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Как ранее писал News.ru, комитет Палаты представителей США по иностранным делам объявил о намерении провести слушания по встречам Дональда Трампа и Владимира Путина. Члены комитета обеспокоены «странными отношениями» президентов США и России.


самое читаемое
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
политика 08:38, 13 января 2019
Конгресс США проверит «тёмную связь» Путина и Трампа
в мире 04:49, 13 января 2019
Трампа обвинили в сокрытии деталей переговоров с Путиным
в мире 00:33, 13 января 2019
Шатдаун в США обвалил рейтинг доверия Трампа
Лента новостей
политика 11:22
Замглавы МИД КНДР встретилась с российским послом
оружие 11:07
С-400 покажут на параде в честь снятия блокады Ленинграда
в мире 11:06
Итальянского террориста задержали в Боливии
новый год 11:01
Пять миллионов туристов посетили Москву в Новый год
в мире 10:49
Армия Израиля нашла ещё один туннель «Хезболлы»
Другие новости
в мире 11:06
Итальянского террориста задержали в Боливии
в мире 10:49
Армия Израиля нашла ещё один туннель «Хезболлы»
в мире 10:13
Строительный кран упал на рабочего в Одессе
в мире 09:35
Федерация японского бизнеса подверглась кибератаке
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top