Трамп опроверг сокрытие деталей встреч с Путиным

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не скрывал деталей встреч с российским лидером Владимиром Путиным.

«У меня были такие беседы, какие были у любого президента США. У нас была отличная беседа. Мы говорили об Израиле, об обеспечении безопасности Израиля, о многих других вещах. Я ничего не скрываю», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Как ранее писал News.ru, комитет Палаты представителей США по иностранным делам объявил о намерении провести слушания по встречам Дональда Трампа и Владимира Путина. Члены комитета обеспокоены «странными отношениями» президентов США и России.