Трамп опроверг сокрытие деталей встреч с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не скрывал деталей встреч с российским лидером Владимиром Путиным.
«У меня были такие беседы, какие были у любого президента США. У нас была отличная беседа. Мы говорили об Израиле, об обеспечении безопасности Израиля, о многих других вещах. Я ничего не скрываю», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Как ранее писал News.ru, комитет Палаты представителей США по иностранным делам объявил о намерении провести слушания по встречам Дональда Трампа и Владимира Путина. Члены комитета обеспокоены «странными отношениями» президентов США и России.