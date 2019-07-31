https://static.news.ru/photo/5ec278b2-b3d8-11e9-923f-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию с президентом Монголии, записав того в чемпионы по сумо. На самом деле Халтмаагийн Баттулга занимался самбо, а в 1983 году завоевал титул чемпиона мира по этому виду спорта.

Трамп желал сделать монгольскому лидеру приятное, но его подвела неосведомлённость в спортивных достижениях собеседника.

Монголы — замечательные бойцы. Они прекрасные борцы, чемпионы. С нами сегодня — великий чемпион сумо, — цитирует американского лидера Bloomberg .

Ещё больше неловкости ситуации придало замечание Трампа о том, что монголы «часто добиваются большого успеха в сумо в Японии».

Ранее News.ru сообщал, что главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий попал в курьёзную ситуацию, отвечая на вопрос корреспондента FoxNews о своём будущем в команде. Специалист перепутал слова «suck» (сосать) и «sack» (увольнять).