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Трамп обвиняет демократов в гибели детей мигрантов

Дональд Трамп Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии виноваты в гибели детей иммигрантов, так как они не позволяют правительству возвести стену на границе с Мексикой.

«Любые случаи смерти детей или других людей у границы однозначно на совести демократов и их жалкой миграционной политики», — написал президент в своём Twitter.

Американский лидер считает, что дети заболели до того, как были переданы пограничникам.

Восьмилетний ребёнок из Гватемалы скончался 25 декабря. Он был задержан американскими властями с отцом при попытке нелегального пересечения границы. Мальчику стало плохо, его доставили в одну из местных больниц, где он вскоре умер. Похожий случай произошел с семилетней девочкой.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп готов полностью изолировать свою страну от мексиканских мигрантов. Граница США с Мексикой будет полностью закрыта в случае, если Республиканской партии не удастся договориться с Демократической партией по миграционным вопросам.


#дональдтрамп #сша #дети #мигранты
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