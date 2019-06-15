https://static.news.ru/photo/36c8384a-8ea5-11e9-94ac-fa163e074e61_1024.jpg Дональд Трамп Фото: Zach Gibson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Он также заверил, что Вашингтон не собирается «легкомысленно» относиться к этой ситуации.

Именно Иран сделал это, — заявил президент в интервью телеканалу Fox News.

Ранее госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США считают Иран ответственным за нападение на танкеры. В Вашингтоне полагают, что атаки могут повториться, и приступают к подготовке мер противодействия «для защиты международного судоходства в районе Персидского залива».

В свою очередь, постпредство Ирана в ООН заявило о том, что Тегеран категорически отвергает и осуждает «необоснованные» обвинения Штатов по инциденту с танкерами. Глава МИД страны обратил внимание на «поразительное совпадение» инцидента с визитом в Иран премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе 13 июня. Там прогремело не менее двух взрывов. Все члены экипажей были эвакуированы в Иран, никто из них не пострадал, писал News.ru.