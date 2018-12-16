Трамп обвинил ФБР в давлении на своего экс-адвоката

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Президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудники ФБР надавили на его экс-адвоката для дачи ложных показаний против него.

«Помните, Майкл Коэн стал „доносчиком“ только после того, как ФБР сделало нечто ранее немыслимое? Они вломились в офис адвоката!», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Американский лидер отметил, что представители ФБР не пытались проверить офисы других политиков и их подчинённых, например Хиллари Клинтон.

Нью-йоркский суд приговорил Коэна к трём годам тюрьмы за нарушения закона об избирательной кампании. Он якобы через свою организацию выплачивал «отступные» денежные средства двум женщинам, чтобы они не распространяли информацию о том, что состояли в любовных отношениях с действующим президентом США.

Ранее News.ru писал, что бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн сообщил о причастности президента к его делу и призвал не верить его словам. Бывший адвокат также добавил, что во всём мире уже давно не доверяют Дональду Трампу, так как его поступки никогда не соответствуют громким заявлениям.