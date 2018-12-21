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Трамп обвинил демократов в приостановке работы кабмина

Senate Photo Studio/Wikimedia Commons

в мире [ версия для печати ]

Правительство Соединённых Штатов готово к долгосрочной частичной приостановке работы, к которой может привести отсутствие финансирования, заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Случится или не случится приостановка [работы правительства] — это полностью зависит от Демократической партии», — сказал глава государства, отметив, что «шанс этого очень велик», передаёт ТАСС.

Ранее Конгресс США согласился выделить 5,7 млрд долларов на возведение стены на границе с Мексикой. Временный бюджет, предусматривающий данную статью расходов, одобрили 217 конгрессменов. Впрочем, если Сенат не утвердит бюджет на 2019 финансовый год до 22 декабря, работа кабмина будет частично приостановлена из-за отсутствия средств, писал News.ru.


#сша #Трамп #бюджет
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