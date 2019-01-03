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Трамп обвинил демократов в политических манипуляциях

Jim Loscalzo/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп в очередной раз возложил на Демократическую партию ответственность за временную приостановку финансирования работы государственных учреждений. Глава Белого дома утверждает, что их действия продиктованы исключительно политическими мотивами.

По мнению лидера государства, происходящее напрямую связано с президентскими выборами 2020 года.

«Демократы знают, что они не могут победить, учитывая все достижения "Трампа", поэтому они прилагают все усилия в [препятствовании] крайне необходимому строительству стены и пограничной безопасности», — написал Трамп в своём микроблоге в Twitter.

Происходящее он назвал «притеснением президента».

В конце прошлого года, как ранее сообщал News.ru, критические разногласия в политических кругах Соединённых Штатов обострились из-за строительства стены между Штатами и Мексикой. Трамп требует финансирование в полном объёме, а это порядка $5 млрд. Демократы же отказываются санкционировать выделение денег, так как, по их мнению, это не решит проблему с незаконной миграцией.

В качестве меры противодействия они блокируют принятие бюджета, от которого зависит финансирование учреждений федерального правительства.


#дональдтрамп #сша #МЕКСИКА
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