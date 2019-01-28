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Трамп обсуждал возможность военного вторжения в Венесуэлу

Дональд Трамп Olivier Douliery/CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Сенатор-республиканец Линдси Грэм признался, что обсуждал возможность использования военной силы в Венесуэле с президентом США Дональдом Трампом две недели назад.

По словам Грэма, американский лидер поинтересовался его мнением о применении силы в Венесуэле.

«Я сказал, что не хочу всюду вторгаться, просто хочу использовать военную составляющую тогда, когда под угрозой находятся интересы национальной безопасности США», — признался сенатор в интервью порталу Axios.

Грэм отметил, что у Трампа «ястребиный» и агрессивный подход к Венесуэле. При этом он подчеркнул, что президент США не планирует военного вторжения в эту латиноамериканскую страну, а собирается давить на лидера Венесуэллы Наколаса Мадуро политическими и экономическими методами.

Ранее News.ru писал о том, что экс специальный докладчик ООН Альфред де Зайас назвал причину экономической катастрофы в Венесуэле. По его словам, всему виной ограничительные меры со стороны США. Он подчеркнул, что беднейшие слои населения умирают без еды и медикаментов из-за действий Соединённых Штатов.


#дональдтрамп #венесуэла #госпереворот
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