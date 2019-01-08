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Трамп обсудил с Макроном план вывода войск из Сирии

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп Ralf Hirschberger/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп провёл переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Главной темой стала ситуация в Сирии.

Лидеры подтвердили приверженность уничтожению запрещённой в России группировки «Исламское государство», а также обсудили план  по скоординированному выводу американских войск из Сирии. При этом Трамп и Макрон подчеркнули недопустимость нового  использования химического оружия в арабской республике, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Как писал News.ru, в декабре прошлого года Дональд Трамп объявил о выводе войск из САР, при этом отказался называть точную дату. По его словам, американские военные победили террористов, и для их дальнейшего присутствия на территории ближневосточного государства больше нет оснований. По данным телеканала CNN, чтобы обеспечить безопасность операции, Пентагон может отправить в Сирию ещё несколько сотен военнослужащих.


#Трамп #сирия #переговоры #МАКРОН
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