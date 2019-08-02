https://static.news.ru/photo/0fe7aace-b52b-11e9-8335-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ik Aldama/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудил с британским премьером Борисом Джонсоном международную торговлю и вопросы двухстороннего сотрудничества в сфере.

Лидеры двух стран намерены провести встречу на полях саммита G7, который состоится во Франции 24-26 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Ранее News.ru писал, что окончание июня стало крайне продуктивным для президента США Дональда Трампа на азиатском направлении. Сперва на полях саммита G20 в Осаке ему и китайскому лидеру Си Цзиньпину удалось договориться о приостановке торговой войны между Вашингтоном и Пекином и о возобновлении переговоров. Позднее американский лидер встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном — стороны также пришли к согласию относительно продолжения диалога. Однако, в самих США договорённости американского президента были восприняты неоднозначно.