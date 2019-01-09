«Помоги мне, Господь»: Трамп обратился к нации

https://news.ru/storage/news/229dc837826a499e5eaa9e46b1474511/91acbf15-14ee-4128-b34b-299a9415d1b9_850.jpg Carlos Barria/Global Look Press

Президент призвал преодолеть разногласия ради американцев

Американский лидер Дональд Трамп выступил со специальным телеобращением к американцам на фоне политического кризиса, причиной которого стало нежелание демократов одобрить финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Оно стало первым, с которым действующий президент выступил из Овального кабинета в Белом доме. Обращение транслировалось в прямом эфире ведущих американских телеканалов.

Ожидалось, что глава США предложит ввести чрезвычайное положение на границе и профинансирует строительство заграждений в обход Конгресса, однако он этого не сделал. Вероятно, администрация президента решила повременить с этим ходом и дождаться того момента, когда ей потребуется изменить правила игры.

Трамп обратился к американцам в спокойном тоне. В его речи, которая носила скорее декларативный характер, прослеживалось сочувствие и сожаление. Глава Штатов перефразировал аргументы, которые уже приводил на недавних пресс-конференциях и в своём Twitter.

В начале обращения Трамп пытался доказать свою правоту, оперируя цифрами. Он привел данные по нелегальной миграции, числу убийств с участием нелегалов, а также по объемам наркотиков, которые незаконно переправляются через открытую границу. По словам президента, за последние два года на территории страны были арестованы 266 тысяч иностранцев с уголовным прошлым: 30 тысяч из них совершили сексуальные преступления, а четыре тысячи — убийства.

«На протяжении многих лет тысячи американцев были жестоко убиты теми, кто незаконно въехал в нашу страну, и еще тысячи жизней будут потеряны, если мы не будем действовать прямо сейчас», — заявил Трамп.

Помимо прочего он отметил, что из-за нелегальных мигрантов страдают в первую очередь афроамериканцы и выходцы из Латинской Америки — они теряют рабочие места и сталкиваются со снижением заработных плат. По словам президента, проблему можно будет решить только в том случае, если демократы примут закон о расходах. Эта ситуация, как он заявил, может быть разрешена в ходе 45-минутной встречи, пишет The Hill.

При этом американский лидер выразил уверенность в том, что строительство стены на границе быстро себя окупит.

«Стоимость нелегальных наркотиков (попадающих в США. — News.ru) составляет $500 млрд в год — гораздо больше, чем $5,7 млрд, которые мы запросили у Конгресса. Стена также будет оплачена опосредованно за счёт нового торгового соглашения, которое мы подписали с Мексикой», — заявил он.

Трамп добавил, что готов пойти на уступки демократам и уже не настаивает на том, чтобы стена была из бетона — он согласен на стальное ограждение. Американский лидер при этом назвал аморальным то, что политики не предпринимают действий, направленных на спасение людских жизней. Он напомнил о жертвах нелегальных эмигрантов последних дней: убитом полицейском, а также изнасилованной и убитой женщине-ветеране в Калифорнии.

«Когда я стал президентом, я поклялся защищать нашу страну. Я буду это делать всегда. Помоги мне, Господь! Спасибо и спокойной ночи», — сказал президент США в конце своей речи.

Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шатдаун в США

Шатдаун в Соединённых Штатах начался 22 декабря — правительство страны частично перестало выполнять свои обязанности. Поводом для этого стал отказ Демократической партии одобрить бюджет, предусматривающий около $5 млрд на возведение стены на границе с Мексикой. Трамп отказывается изъять из документа соответствующие расходы, так как стена является одним из пунктов его предвыборных обещаний. Президент США рассчитывает, что работа правительства возобновится в ближайшие дни.