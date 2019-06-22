https://static.news.ru/photo/1eb17f42-9525-11e9-beee-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Mike Theiler/Consolidated News Photos/Global Look Press

Новые санкции США против Ирана будут введены 24 июня. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Мы вводим крупные дополнительные санкции против Ирана в понедельник, 24 июня. Я с нетерпением жду того дня, когда... санкции будут сняты с Ирана, и они снова станут продуктивной и процветающей нацией — чем скорее, тем лучше! — написал Трамп Twitter .

....Sanctions come off Iran, and they become a productive and prosperous nation again - The sooner the better! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июня 2019 г.

Глава Белого дома отметил, что Иран не может обладать ядерным оружием, подвергнул критике своего предшественника Барака Обаму и разработанный в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), из которого США вышли 8 мая 2018 года.

Обама дал Ирану $250 млрд на оружие, и теперь они нападают на военных США, — добавил Трамп.

Как писал News.ru, ранее Трамп заявил, что Иран может быть богатой страной, если откажется от ядерного оружия. По его словам, в этом случае он готов стать лучшим другом Исламской Республики. Также он отметил, что не стремится начинать войну с Тегераном.