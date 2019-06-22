https://static.news.ru/photo/1eb17f42-9525-11e9-beee-fa163e074e61_1024.jpgПрезидент США Дональд ТрампФото: Mike Theiler/Consolidated News Photos/Global Look Press
Новые санкции США против Ирана будут введены 24 июня. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Мы вводим крупные дополнительные санкции против Ирана в понедельник, 24 июня. Я с нетерпением жду того дня, когда... санкции будут сняты с Ирана, и они снова станут продуктивной и процветающей нацией — чем скорее, тем лучше! — написал Трамп Twitter.
....Sanctions come off Iran, and they become a productive and prosperous nation again - The sooner the better!
Глава Белого дома отметил, что Иран не может обладать ядерным оружием, подвергнул критике своего предшественника Барака Обаму и разработанный в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), из которого США вышли 8 мая 2018 года.
Обама дал Ирану $250 млрд на оружие, и теперь они нападают на военных США, — добавил Трамп.