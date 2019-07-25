Американский лидер Дональд Трамп выступил перед сторонниками в Вашингтоне на фоне искажённого изображения президентской печати. Орёл в центре символа был с двумя головами вместо одной, а в когтях птица держала клюшки для гольфа вместо стрел.
Как пишет газета Washington Post, до выступления Трампа изображение печати транслировалось в оригинальном виде, на кафедре, где находился президент, символ также не был изменён. Авторы шутки, вероятно, намекали на увлечение Трампа игрой в гольф и скандал касательно его связей с Россией.
Представитель некоммерческой организации Turning Point предположил, что искажённое изображение могло появиться в результате ошибки команды, отвечавшей за звуковое и видео сопровождение мероприятия. информирует
Ранее News.ru писал, что бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил о новых попытках России вмешаться в американский избирательный процесс, в том числе во время выборов 2020 года.