https://static.news.ru/photo/fdeb07a2-aec8-11e9-a136-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп с супругой Фото: Michael Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп выступил перед сторонниками в Вашингтоне на фоне искажённого изображения президентской печати. Орёл в центре символа был с двумя головами вместо одной, а в когтях птица держала клюшки для гольфа вместо стрел.

Как пишет газета Washington Post, до выступления Трампа изображение печати транслировалось в оригинальном виде, на кафедре, где находился президент, символ также не был изменён. Авторы шутки, вероятно, намекали на увлечение Трампа игрой в гольф и скандал касательно его связей с Россией.

Представитель некоммерческой организации Turning Point предположил, что искажённое изображение могло появиться в результате ошибки команды, отвечавшей за звуковое и видео сопровождение мероприятия. информирует RNS .

Ранее News.ru писал, что бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил о новых попытках России вмешаться в американский избирательный процесс, в том числе во время выборов 2020 года.