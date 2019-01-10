Трамп не поедет в Давос в случае сохранения «шатдауна»

Президент США Дональд Трамп не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе, если не будет преодолён кризис и не восстановится полная работа правительства.
Об этом сообщил сам глава государства, отвечая на вопрос журналистов перед поездкой на границу США и Мексики, передаёт Bloomberg.
Текущий перерыв в работе американского правительства вошёл в тройку самых долгих в истории страны. Значительная часть федеральных учреждений не работает на протяжении уже 18 дней, потому что Конгрессу и правительству не удалось согласовать бюджет на строительство стены на границе с Мексикой, писал News.ru.