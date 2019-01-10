Трамп не поедет в Давос в случае сохранения «шатдауна»

https://news.ru/storage/news/35508a6d946a8a26591feb6f8d43865b/896dcbf5-760c-4f5d-866d-fee8df7de3c3_850.jpg Jeff Widener/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе, если не будет преодолён кризис и не восстановится полная работа правительства.

Об этом сообщил сам глава государства, отвечая на вопрос журналистов перед поездкой на границу США и Мексики, передаёт Bloomberg.

Текущий перерыв в работе американского правительства вошёл в тройку самых долгих в истории страны. Значительная часть федеральных учреждений не работает на протяжении уже 18 дней, потому что Конгрессу и правительству не удалось согласовать бюджет на строительство стены на границе с Мексикой, писал News.ru.