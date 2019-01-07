Трамп не нашёл желающих на пост главы Пентагона

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Дональд Трамп

Предложение президента США Дональда Трампа занять пост министра обороны отвергли уже как минимум два человека.

Американский лидер предлагал вакантную должность бывшему сенатору-республиканцу Джону Кайлу и отставному генералу Джеку Кину, информирует политическая газета Рolitico.

Кин ранее отказывался возглавить Пентагон, это предложение ему поступало в конце 2016 года. Исполняющим обязанности министра обороны назначен первый заместитель экс-главы ведомства Джеймса Мэттиса Патрик Шанахан.

Пост министра обороны США считается одним из ключевых в администрации США, так как глава Пентагона входит в президентский кабинет.

Мэттис 1 января ушел в отставку из-за разногласий с Трампом.

Как сообщал News.ru, pуководитель аппарата Министерства обороны США контр-адмирал Кевин Свини решил уйти в отставку. По его словам, после двух лет работы в ведомстве он захотел вернуться в частный сектор.