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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп не исключил нового шатдауна из-за невозможности достижения компромисса между демократами и республиканцами по вопросу строительства стены на американо-мексиканской границе.

«Если у нас не будет честной договорённости с конгрессом, правительство либо снова закроется 15 февраля, либо я использую полномочия, предусмотренные законами и конституцией США, чтобы отреагировать на эту чрезвычайную ситуацию», — сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что у США нет альтернативы в вопросе обеспечения пограничной безопасности.

Как ранее писал News.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом и конгресс договорились о краткосрочном возобновлении полноценного финансирования деятельности федерального правительства. Трамп добавил, что выработанная договорённость предусматривает возобновление финансирования работы правительства лишь на трехнедельный срок, без строительства стены на границе с Мексикой.