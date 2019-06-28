https://static.news.ru/photo/211cc8d2-9b14-11e9-81dd-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Wang Jingqiang/Xinhua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что остался доволен переговорами с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Однако он полагает, что говорить о снятии санкций со страны пока рано.

Это был прекрасный день. Это очень легендарно, никто такого не ожидал, — сказал он.

На вопрос, как он воспринимает периодические пуски в Северной Корее ракет без применения баллистических технологий, американский лидер сказал, что не имеет ничего против, потому что «почти все испытывают такие ракеты», сообщает «Интерфакс».

Президент США вновь заявил, что санкции против КНДР остаются в силе, однако не исключил, что в будущем ситуация может измениться. Трамп подчеркнул, что не видит смысла торопиться с заключением соглашения с КНДР по спорным вопросам:

Важно всё сделать правильным образом.

Глава США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретились в демилитаризованной зоне (ДМЗ) Корейского полуострова в воскресенье, 30 июня. Стороны обменялись рукопожатиями, а затем Трамп перешёл границу ДМЗ, став первым президентом США, посетившим КНДР, писал News.ru.

До этого Трамп и Ким Чен Ын встречались дважды. Первый саммит США и КНДР прошёл в Сингапуре летом 2018 года. Он оказался продуктивным: стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Вторая встреча состоялась в Ханое 27 февраля 2019 года. Лидеры обсуждали вопрос денуклеаризации Корейского полуострова, но достичь договорённостей не удалось.