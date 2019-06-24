Вашингтон готов вести с Тегераном переговоры о преодолении противоречий и не стремится к вооружённому конфликту с Исламской Республикой.
Об этом, подписывая указ об ужесточении режима американских санкций в отношении Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.
Американец ещё раз подчеркнул, что Соединённые Штаты являются миролюбивой страной.
Америка миролюбивая страна. Я с нетерпением жду того дня, когда санкции могут, наконец, быть отменены и Иран сможет стать мирной, процветающей и продуктивно действующей страной, — заявил глава Белого дома.
В продолжение темы Трамп витиевато уточнил, что процветание Ирана может очень быстро наступить или не наступить вовсе, сообщает
Ранее Дональд Трамп подписал указ об ужесточении антииранских санкций, писал News.ru.