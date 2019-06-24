Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Модель из Австралии Теган Мартин не может покинуть Бали. Сотрудники аэропорта Денпасара не принимают её паспорт из-за небольшого пятна на главной странице документа.

26-летняя Тиган загрузила фотографию своего паспорта в Instagram. Похоже, я пробуду на Бали немного дольше, чем ожидалось. Меня не пустили на самолет из-за пятна в паспорте,- написала Теган. Девушка поблагодарила...